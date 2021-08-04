838 млн тенге выделил столичный стабфонд на новые займы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для удержания цен на продукты из списка социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) столичный стабилизационный фонд выдал 4 новых займа на 838,1 млн.тг. Эти средства выделены на реализацию молочных продуктов (молоко, кефир, творог, сливочное масло), мяса говядины, картофели, моркови и хлеба из муки 1-го сорта по ниже рыночным ценам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «СПК «Astana».

«На прилавках магазинов «Астықжан», «ВкусМарт», «Aqmol», ТД «Арай», ТД «Сарыарка» уже сейчас можно купить молоко и кефир за 240 тг/л, творог за 1040 тг/кг и сливочное масло за 2550 тг/кг. В 32 магазинах у дома и во всех магазинах супермаркета

Magnum Cash&Carry хлеб из муки 1-го сорта продается по 85 тг.

По новым льготным займам с ноября 2021 года планируется реализация мяса говядины по 1900 тг/кг, моркови по 88 тг/кг и картофеля по 94 тг/кг», – сообщил заместитель директора департамента продовольственной безопасности АО «СПК «Astana» Арстан Арсланбаев.

За 2020-2021 год столичный стабфонд выдал 16 льготных займов со ставкой вознаграждения в 0,01%. Займы стабфонда, выдаваемые субъектам предпринимательства, помогают стабилизировать цены на продукты из списка СЗПТ в магазинах города Нур-Султана.

