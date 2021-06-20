838 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 838 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 224,

город Шымкент - 33,

Акмолинская область - 15,

Алматинская область - 30,

Атырауская область - 10,

Восточно-Казахстанская область - 69,

Жамбылская область - 15,

Западно-Казахстанская область - 122,

Карагандинская область - 124,

Костанайская область - 14,

Кызылординская область - 16,

Мангистауская область - 41,

Павлодарская область - 65,

Северо-Казахстанская область - 15,

Туркестанская область - 45.

Итого выздоровевших в Казахстане - 384077.