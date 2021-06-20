08:15, 20 Июнь 2021 | GMT +6
838 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 838 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 224,
город Шымкент - 33,
Акмолинская область - 15,
Алматинская область - 30,
Атырауская область - 10,
Восточно-Казахстанская область - 69,
Жамбылская область - 15,
Западно-Казахстанская область - 122,
Карагандинская область - 124,
Костанайская область - 14,
Кызылординская область - 16,
Мангистауская область - 41,
Павлодарская область - 65,
Северо-Казахстанская область - 15,
Туркестанская область - 45.
Итого выздоровевших в Казахстане - 384077.