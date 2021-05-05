836 акимов будут избираться прямым голосованием в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис Парламента рассматривает проект Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представляя законопроект, министр национальной экономики РК Асет Иргалиев отметил, что в реализацию поручения Главы государства, данных в Послании от 1 сентября прошлого года, разработаны законопроекты по вопросам внедрения прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков сельских округов.

«Основным законопроектом вносятся изменения и дополнения в Конституционный закон «О выборах». Данная реформа коснется акимов 2345 административно-территориальных единиц, из них 836 акимов будут избираться прямым голосованием во втором полугодии текущего года. Акимами могут быть избраны граждане РК, не моложе 25 лет, соответствующие квалификационным требованиям согласно законодательству о госслужбе. Так в выборах могут участвовать кандидаты, выдвинутые политическими партиями и самовыдвиженцы путем сбора подписей не менее 1% от общего числа избирателей, имеющих право голосовать. При этом аким района (города областного значения) в случае отсутствия выдвинутых кандидатов либо выдвижения только одного, вправе выдвинуть двух либо одного кандидата соответственно», - сказал в ходе пленарного заседания Мажилиса Асет Иргалиев.

Законопроектом для всех кандидатов предусмотрено внесение избирательного взноса в размере 1 минимальной заработной платы; выборы будут объявляться за 40 дней, а сами выборы пройдут за 10 дней до истечения срока полномочий действующего акима. После проведения выборов в течение трех дней подводятся итоги.

«В соответствии с поручением, данным Президентом Касым-Жомартом Токаевым 15 января текущего года на открытии первой сессии VII созыва Мажилиса Парламента, снижается порог прохождения политических партий при выборах в Мажилис Парламента с 7% до 5%, а также в избирательных бюллетенях всех уровней добавляется графа «Против всех», - отметил А. Иргалиев.

Напомним, 13 апреля в Мажилисе Парламента РК состоялась презентация проекта Конституционного закона с поправками в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан».

15 января Глава государства заявил, что после выборов акимов сельских округов можно будет перейти к выборам акимов сел. В Общенациональном плане мероприятий по реализации Послания Главы государства отмечалось, что выборы сельских акимов в Казахстане могут пройти в 2021 году.



