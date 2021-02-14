835 медработников прошли вакцинацию против коронавируса в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Массовая вакцинация продолжается в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным областного управления здравоохранения, с 1 по 11 февраля вакцину против коронавирусной инфекции приняли 835 медицинских работников. Добровольная вакцинация проводится поэтапно.

На сегодняшний день в регионе функционируют девять поликлиник областного центра и десять прививочных кабинетов против коронавируса в десяти районах области. Также установлены специальные морозильные камеры для вакцин.

«Самочувствие медицинских работников, получивших вакцину, хорошее. Случаев госпитализации после прививки не зарегистрировано. Вакцинируются, прежде всего, медицинские специалисты, находящиеся в зоне риска заражения инфекцией. Это сотрудники инфекционных больниц и отделений реанимации, врачи отделений интенсивной терапии, работники скорой помощи и специалисты поликлиник. Лица, получившие прививку, находятся под наблюдением врача в течение трех дней», - рассказали в областном управлении здравоохранения.

Отметим, что более 593 тысяч жителей Жамбылской области смогут привиться от коронавируса. В начале массовой вакцинации в Тараз поступила первая тысяча доз российской вакцины «Спутник - V». В первую очередь прививаются медицинские работники, непосредственно контактирующие с инфицированными людьми. Это врачи-инфекционисты, реаниматологи, сотрудники приемного покоя и скорой помощи, санитарно-эпидемиологической службы.

По словам главного внештатного эпидемиолога Гули Мырзабековой, в феврале вакцину должны получить пять тысяч человек. Всего в первом полугодии планируется привить 100 тысяч жамбылцев. Со второго полугодия, после завершения третьей фазы клинических испытаний, начнется вакцинация отечественным препаратом «QazСovid-in».

В ведомстве отметили, что для формирования коллективного иммунитета планируется вакцинировать 52% населения области в возрасте от 18 до 64 лет.

Напомним, в Казахстане 1 февраля началась вакцинация против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. 21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек. В целом же российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать 10 млн казахстанцев. В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.