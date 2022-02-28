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833 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
28 Февраля 2022 08:10
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 833 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 6,
в городе Алматы - 246,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 108,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 152,
в Атырауской области - 28,
в ВКО - 11,
в Жамбылской области - 25,
в ЗКО - 3,
в Карагандинской области - 35,
в Костанайской области - 48,
в Кызылординской области – 6,
в Мангистауской области - 5,
в Павлодарской области - 71,
в СКО - 82,
в Туркестанской области - 7.
Всего в стране выздоровело 1 267 502 человека от COVID-19.
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