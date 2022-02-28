833 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 833 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 6,

в городе Алматы - 246,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 108,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 152,

в Атырауской области - 28,

в ВКО - 11,

в Жамбылской области - 25,

в ЗКО - 3,

в Карагандинской области - 35,

в Костанайской области - 48,

в Кызылординской области – 6,

в Мангистауской области - 5,

в Павлодарской области - 71,

в СКО - 82,

в Туркестанской области - 7.

Всего в стране выздоровело 1 267 502 человека от COVID-19.



