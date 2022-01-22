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832 человека лечатся от коронавируса в стационарах Атырауской области
22 Января 2022 02:28
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 832 человека лечатся от коронавирусной инфекции в инфекционных стационарах Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение от коронавируса получают 832 человека. Загруженность составляет 35,2% (на 2360 койко-мест). В отделениях реанимации Атырауской области находятся 15 тяжелобольных пациентов, трое из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 11,3% (на 106 мест).
Как ранее сообщалось, 4244 человека привились вакциной «Pfizer» в Атырауской области.
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