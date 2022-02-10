83 заболевших ковид-пневмонией выявлены за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по количеству зарегистрированных случаев КВИ- по РК и в разрезе регионов за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

9.02.2022 г. зафиксировано 83 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода, 86 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 87295, летальных случаев - 5299, выздоровевших - 80785.