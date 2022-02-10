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83 заболевших ковид-пневмонией выявлены за сутки в Казахстане
10 Февраля 2022 08:54
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по количеству зарегистрированных случаев КВИ- по РК и в разрезе регионов за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
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9.02.2022 г. зафиксировано 83 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода, 86 человек выздоровели.
Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 87295, летальных случаев - 5299, выздоровевших - 80785.
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