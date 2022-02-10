+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

83 заболевших ковид-пневмонией выявлены за сутки в Казахстане

10 Февраля 2022 08:54
Поделиться:
83 заболевших ковид-пневмонией выявлены за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по количеству зарегистрированных случаев КВИ- по РК и в разрезе регионов за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Новости по теме
Восточно-Казахстанская область покинула «красную» зону
23 человека скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане Более 73 тысяч человек продолжают лечение от коронавируса и пневмонии в Казахстане Свыше 11 тысяч казахстанцев полностью привились за сутки

9.02.2022 г. зафиксировано 83 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода, 86 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 87295, летальных случаев - 5299, выздоровевших - 80785.


Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Восточно-Казахстанская область покинула «красную» зону
23 человека скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
Более 73 тысяч человек продолжают лечение от коронавируса и пневмонии в Казахстане
Свыше 11 тысяч казахстанцев полностью привились за сутки
Популярное
1 Порядок досрочного присвоения званий сотрудникам правоохранительных органов изменится в Казахстане
2 Глава государства чётко отслеживает общественные настроения - эксперт
3 Сильный снег ожидается в Алматы
4 Нужно сохранить имидж и многомиллиардные доходы – депутат о таможне на границе с Китаем
5 Правительству нужно снять социальное напряжение – политолог
6 Изменить монетарную политику Казахстана призывают депутаты
Читайте также
Свыше 11 тысяч казахстанцев полностью привились за сутки
В Казахстане 9 334 человек выздоровели за сутки от коронавируса
Порядок досрочного присвоения званий сотрудникам правоохранительных органов изменится в Казахстане
Глава государства чётко отслеживает общественные настроения - эксперт
Сильный снег ожидается в Алматы
Нужно сохранить имидж и многомиллиардные доходы – депутат о таможне на границе с Китаем
Правительству нужно снять социальное напряжение – политолог
Изменить монетарную политику Казахстана призывают депутаты
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив