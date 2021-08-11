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83 пациента с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области
11 Августа 2021 23:50
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- 83 пациента с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии в инфекционных стационарах Атырауской области, 11 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 1 725 человек. Загруженность составляет 57,2 % (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 83 пациента, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 72,8 % (на 114 мест).
За последние сутки умерли семь пациентов с коронавирусом.
Как ранее сообщалось, более 156 тысяч жителей Атырауской области привились от КВИ.
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