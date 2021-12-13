83 объекта образования модернизируют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в следующем году планируют модернизировать 83 объекта образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя управления образования Назира Жашибекова, в этом году модернизацию провели в 84 школах.

«В модернизацию входит проведение капитального и текущего ремонта, оснащение школ предметными кабинетами, школьной мебелью, модернизация школьных библиотек и столовых, обеспечение высокоскоростным интернетом, создание безопасных и комфортных условий для детей», - сказал Н. Жашибеков.

Говоря о безопасности в учебных заведениях, он отметил, что все организации образования оснащены системой видеонаблюдения. Установлено более 12 тысяч камер видеонаблюдения. На обеспечение тревожными кнопками и подключению к Центру оперативного управления в этом году выделили 65,8 млн тенге.

«В следующем году мы планируем во всех полнокомплектных школах Петропавловска и районных центров установить тревожные кнопки и обеспечить специализированной охраной», - добавил Н. Жашибеков.

Продолжают обновлять школьный транспорт. За два года приобрели 60 автобусов. В следующем году для подвоза учащихся сельской местности к организациям образования купят еще 29 автобусов. В подвозе к школам по региону нуждаются 2 276 детей из 299 населенных пунктов. Из них 1 335 детям подвоз необходим каждый день.

«С прошлого года во всех полнокомплектных городских школах внедрен механизм подушевого финансирования. Это позволило самостоятельно и эффективно распоряжаться своими финансами, экономить и перенаправлять финансы на наиболее важные нужды. За счет сэкономленных средств удалось отремонтировать 6 школ на сумму 54,7 млн тенге», - сказал Н. Жашибеков.

В регионе остается актуальной проблема трехсменного обучения и аварийных школ.

«Для решения вопроса аварийности в этом году начато строительство школы в селе Вишневка Тайыншинского района на 120 мест. В будущем планируем начать строительство школы на 1200 мест в Петропавловске в рамках государственно-частного партнерства и на 600 мест в райцентре Тайынша. В этом году в Петропавловске открылась современная школа на 900 мест в новом строящемся микрорайоне. Капитально отремонтированы 52 объекта, в том числе 26 по программе «Ауыл - ел бесігі», - сообщил Н. Жашибеков.