83 новых случая ковид-пневмонии выявили казахстанские врачи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 10 февраля в Казахстане зафиксировано 83 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

Зарегистрировано четыре летальных исхода.

Выздоровели 79 человек.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 87378, летальных случаев - 5303, выздоровевших - 80864.