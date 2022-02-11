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83 новых случая ковид-пневмонии выявили казахстанские врачи

11 Февраля 2022 08:30
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83 новых случая ковид-пневмонии выявили казахстанские врачи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 10 февраля в Казахстане зафиксировано 83 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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Зарегистрировано четыре летальных исхода.

Выздоровели 79 человек.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 87378, летальных случаев - 5303, выздоровевших - 80864.


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