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83 новых случая ковид-пневмонии выявили казахстанские врачи
11 Февраля 2022 08:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 10 февраля в Казахстане зафиксировано 83 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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Зарегистрировано четыре летальных исхода.
Выздоровели 79 человек.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 87378, летальных случаев - 5303, выздоровевших - 80864.
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