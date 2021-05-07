83-летнюю пенсионерку обокрал установщик фильтра по очистке воды в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В полицию по факту кражи денежных средств обратилась 83-летняя жительница столицы. По словам бабушки, после визита к ней установщика фильтра по очистке воды у нее пропало портмоне с деньгами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

В ходе проверки полицейские установили, что бабушка 2 года назад установила в своей квартире очистительную систему, заплатив 55 тысяч тенге за услугу. Работник заверил ее, что каждые полгода необходимо проверять фильтр. На днях, под предлогом, что пенсионерка топит соседей снизу, установщик пришел со своим коллегой к ней домой. Пока его напарник занимался проверкой, молодой человек, находясь в коридоре, вытащил из кармана куртки 83-летней бабушки портмоне с деньгами.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления полиции района «Сарыарка» 20-летний подозреваемый в совершении кражи задержан. В ходе следствия полицейские выяснили, что несколько месяцев назад задержанный совершил аналогичную кражу в Карагандинской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными. По словам начальника УП района «Сарыарка» Куаныша Орынбетова, зачастую, люди старшего поколения в силу своего возраста и состояния здоровья становятся объектом совершения преступлений. Для сохранности вашего имущества, находясь в квартире, не забывайте запирать входную дверь, не храните ценные вещи в легкодоступных местах, не впускайте в квартиру незнакомых людей.