83-летняя женщина упала в заброшенный колодец в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 83-летняя женщина упала в заброшенный колодец, прикрытый листами железа и листьями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области, рядом с пенсионеркой оказалась ее подруга, которая и вызвала спасателей.

«Произошло все в дачном обществе «Изумруд». Спасатель Таир Мадиев спустился по стенкам ржавой металлической трубы на дно колодца. Женщина стояла по колено в жидкой грязи. Таир закрепил на ней альпинистское снаряжение, выбрался наружу. Через несколько минут пострадавшую бережно подняли на поверхность», - рассказали в пресс-службе.





Машина скорой помощи доставила пожилую женщину в больницу. К счастью, обошлось без травм.







