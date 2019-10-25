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83-летняя женщина упала в заброшенный колодец в Петропавловске

25 Октября 2019 09:55
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83-летняя женщина упала в заброшенный колодец в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 83-летняя женщина упала в заброшенный колодец, прикрытый листами железа и листьями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области, рядом с пенсионеркой оказалась ее подруга, которая и вызвала спасателей.

«Произошло все в дачном обществе «Изумруд». Спасатель Таир Мадиев спустился по стенкам ржавой металлической трубы на дно колодца. Женщина стояла по колено в жидкой грязи. Таир закрепил на ней альпинистское снаряжение, выбрался наружу. Через несколько минут пострадавшую бережно подняли на поверхность», - рассказали в пресс-службе.


Машина скорой помощи доставила пожилую женщину в больницу. К счастью, обошлось без травм.



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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Олеся Жуковень

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