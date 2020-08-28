83-летняя женщина с 60-процентным поражением легких преодолела коронавирус в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Сила воли, уверенность в выздоровлении и мастерство врачей помогли 83-летней жительнице Жамбылской области победить коронавирус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области, 83-летняя жительница Жуалынского района Нурипа Даулетбай страдала ишемической болезнью сердца и гипертонией. Появившуюся у нее новую болезнь поначалу бабушка игнорировала и лечилась дома. Но когда состояние здоровья ухудшилось, с симптомами сухого кашля, общей слабости, одышки и затрудненного дыхания скорая помощь доставила ее в больницу Жуалынского района.

«После рентгенологического исследования грудной клетки пожилой женщине диагностировали пневмонию и перевели в инфекционное отделение Тараза, - рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения. - Результаты ПЦР-анализа оказались положительные, врачи дали заключение - «Covid-19, вирусная пневмония - 60%». Больная была шокирована результатом анализа, однако врачи объяснили ей, что будут предпринимать всё необходимое для ее лечения, для предотвращения осложнений, и заверили в полном выздоровлении, если она будет следовать их рекомендациям».

Несмотря на пожилой возраст, пациентка обладала большой силой воли и была уверена, что поправится. Она строго следовала указаниям врача и, несмотря на повышенное давление, бессонницу и поражение почек, через 16 дней выздоровела и вернулась домой. Прощаясь с медицинскими работниками, мудрая и мужественная бабушка посоветовала всем настраиваться только на хорошее и ни при каких обстоятельствах не уставать бороться, рассказали в пресс-службе ведомства.

В Жамбылской области это не первый случай исцеления тяжелобольных вирусом COVID-19. Так, жительница Жуалынского района Жумакан Амиршеева с 85% поражения легкого в тяжелом состоянии была доставлена в Жамбылскую областную детскую многопрофильную больницу. Кроме того, у пациентки были сопутствующие заболевания - ишемическая болезнь сердца, артериальное давление, сахарный диабет. Врачи предприняли кардинальные меры. Переливание иммунной плазмы пролеченного больного COVID-19, дополнительная интенсивная терапия, противовирусные препараты, сила воли самой пациентки - всё это помогло ей победить коронавирус.