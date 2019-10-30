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83-летняя пенсионерка выбросилась из окна своей квартиры в Актобе

30 Октября 2019 15:51
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83-летняя пенсионерка выбросилась из окна своей квартиры в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 83-летняя жительница Актобе покончила жизнь самоубийством сегодня утром, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

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Инцидент произошел в многоквартирном доме по проспекту Абулхаир хана.

«Сегодня в 08:35 часов в полицию поступило телефонное сообщение о том, что найден труп 83-летней пенсионерки, которая выпрыгнула из окна 4 этажа своей квартиры», - рассказал пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

По факту начато досудебное расследование, причины и мотивы выясняются.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия, МВД РК,
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Автор:

Самал Ендибаева

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