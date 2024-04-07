83-летняя бабушка подстригла более 32 тысяч овец в селе Карагандинской области

83-летняя жительница села Жумыскер Шетского района Карагандинской области Тиыштык Мухамедиярова - рекордсменка по стрижке шерсти покрова с домашнего скота. Несмотря на свой возраст она проводит мастер-классы для начинающих стригальщиков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Стрижкой овец Тиыштык Мухамедиярова занимается каждый сезон. Стригальщица отмечает, что процесс, при котором зимой срезается осенний шерстяной покров, очень полезен для мелкого рогатого скота. Овцы чувствуют себя лучше, легче набирают вес.

— Многие люди при стрижке овец пользуются машинками, но они могут нагреваться. Из-за этого я пользуюсь традиционными ножницами. Они удобны и не тупятся, — делится она.

Фото: личный архив Тиыштык Мухамедияровой

Стрижкой овец Тиыштык Мухамедиярова занимается с 20 лет. За один день она стрижет 5 животных. Со временем специалист начала уделять внимание не только качеству проделанной работы, но и скорости. О мастерстве стригальщицы начали узнавать и за пределами ее села. В 1974 году она приняла участие в соревнованиях по стрижке баранов. Оно проходило в Жанааркинском районе.

— У меня особая техника стрижки животных. Провожу ножницы несколько раз с одной стороны. Потом переворачиваю овцу, и еще раз провожу рукой. Вот и все. Это приходит с опытом, — говорит она.

Тиыштык Мухамедиярова тогда стала победителем соревнований, оставив позади 147 участников. Одну овцу она подстригла всего за 3 минуты.

— Помню в самом конце соревнований из 147 человек в финал прошли только я и еще одна женщина. Дали три минуты на стрижку. Самое главное в этой работе сделать все аккуратно. Тогда я выиграла ковер, стоимость которого 170 тысяч тенге, — вспоминает она.

Тиыштык Мухамедиярова стала завсегдатаем таких мероприятий. Среди ее наград есть разные призы. Один из самых ценных — домбра. Национальный инструмент до сих пор украшает ее коллекцию трофеев.

— Она становилась победительницей крупных соревнований. Ей в качестве приза предлагали мотоциклы и даже автомобили, но она не брала их. Потом предложили дом, но и от него она отказалась. Она хотела, чтобы эти подарки раздали нуждающимся. Она хотела помогать людям. В то время в селе было 32 тысячи овец. Все они прошли через ножницы этого человека, — делится житель села Жумыскер Балтабай Бокайтеги.

Помимо основной работы, наша героиня была лучшей дояркой сельского округа. В день она доила до 40 коров.

— Начинала я с трех коров. Потом потихоньку прибавляла их количество. Я настолько увлекалась этим занятием, что не замечала, как много животных я доила. Утром 32 коровы и вечером 32 коровы в среднем, — говорит Тиыштык апа. — Раньше если кто-то не успевал за моей мамой, она помогала им. Могла одной рукой держать одну овцу, а другой рукой стричь другую. Она всегда была легка на подъем. Даже сейчас не сидит сложа руки. Привычка. Вместо того, чтобы отдыхать, делает что-то по дому», — рассказывает ее сын Акылбай Керимтайулы.

Тиыштык Мухамедиярова воспитала и вырастила 11 детей, также является бабушкой 32 внуков и 22 правнуков.