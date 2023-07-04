83-летняя астанчанка попалась на уловки аферистов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 83-летняя астанчанка попалась на уловки афериста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением в полицию обратилась жительница столицы, ставшая жертвой обмана. По словам пенсионерки, неизвестные выманили у нее 1,3 млн тенге.

На ее домашний телефон позвонила девушка и, представившись дочерью, плачущим голосом сообщила, что произошло ДТП с ее участием. Чтобы в отношении нее не возбуждали уголовное дело, необходимы деньги. Затем трубку взял мужчина и сказал, что сейчас к ней приедет водитель, через которого нужно передать деньги. После завершения разговора она в спешке начала собирать все деньги.

Насобирав более миллиона тенге, она передала их приехавшему мужчине. После, опомнившись, и поняв, что дочь в порядке, а она стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен 37-летний мужчина. По данному факту проводится досудебное расследование. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.