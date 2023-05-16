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83-летняя актюбинка отдала мошеннику 2 млн тенге

Автор:  
Самал Ендибаева
16 Мая 2023, 21:00
83-летняя актюбинка отдала мошеннику 2 млн тенге Фото из открытых источников

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Пожилая актюбинка стала жертвой телефонного мошенничества. 83-летняя женщина передала мошенникам 2 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, вчера на телефон пострадавшей позвонил неизвестный человек, который представился полицейским. Он сообщил, что ее дочь попала в ДТП, переходя дорогу в неположенном месте, из-за чего пострадали люди. Мужчина добавил, что для проведения экстренной операции пострадавшей срочно нужны деньги. При этом в начале разговора женщина слышала голос дочери, которая просила о помощи, что убедило жертву в правдивости слов мошенника. Спустя некоторое время по месту проживания пенсионерки пришел курьер и, забрав 2 млн тенге, убедил женщину, что с ее дочерью все будет в порядке. Уже позже доверчивая пенсионерка поняла, что ее обманули.

В департаменте полиции актюбинцев призвали опознать подозреваемого человека по фото. На обоих снимках, сделанных с камер видеонаблюдения изображен человек, который представился курьером и забрал деньги у бабушки.
«В настоящее время проводится оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых лиц. Если вы узнали человека на фотографии, просим позвонить по телефону: 8-775-320-32-22, 8-776-780-48-18», - сообщили в пресс-службе ДП области.


Актюбинская область   Борьба с преступностью   Происшествия   Мошенничество  
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