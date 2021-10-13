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    12:00, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    83-летний мужчина погиб в собственном доме в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В селе Новоникольское Кызылжарского района Северо-Казахстанской области произошел пожар в жилом доме, в котором погиб пожилой мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге начальник отдела по ЧС Кызылжарского района Аслан Ахметжанов рассказал, что сообщение о пожаре поступило в пожарную часть райцентра Бесколь в 18:02. В 18:34 на место прибыло первое пожарное подразделение. Горела частично кровля, веранда, общая площадь пожара составил 21 квадратный метр. На месте пожара уже работала негосударственная противопожарная служба – пожарный пост села Новоникольское, КТ «Зенченко и К» и добровольное пожарное формирование.

    «Во время тушения и разведки в 19:02 обнаружили труп 83-летнего хозяина дома. Он проживал один. За день до трагедии владелец дома отметил свой день рождения. К нему приезжали дети, которые проживают в селе Корнеевке Есильского района. Причиной пожара стало возгорание деревянных конструкций кровли из-за перекаленного дымохода печи. По объяснению односельчан, акима сельского округа мужчина летом переделывал печь, котел печи. Из-за неисправности печи и произошел пожар. Материал по этому пожару направлен в отдел полиции Кызылжарского района», - сообщил А. Ахметжанов.

    Всего с начала года в Кызылжарском районе произошел 71 пожар, погибли четыре человека. Основными причинами пожаров стали нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, бытовых электроприборов, правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования.

    По области с начала года произошло 566 пожаров, в которых погиб 41 человек, травмы получили 36 жителей региона. Материальный ущерб превысил 215 млн тенге.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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