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83-летний дедушка пропал в Павлодаре

Редактор:  
Ринат Дусумов
27 Июня 2023, 18:25
83-летний дедушка пропал в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сутки ищут в Павлодаре пропавшего дедушку, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

О пропаже 83-летнего Канатбека Жабыкбаева в садоводстве «Металлург» сообщили родственники. По их словам, он ездил на дачу каждый день. Но 26 июня около 18:00 родные забеспокоились, потому что мужчина не отвечал на телефон.

«Родственники приехали на дачу, но там никого не было. Чистые вещи и мобильный телефон пропавшего находились там. Предположительно, мужчина мог пойти туда, где растут березы, чтобы сделать веник для бани. До поздней ночи родные и сотрудники полиции искали дедушку», – рассказали волонтёры отряда «VITA».

С шести утра поиски возобновили волонтёры, полицейские, родственники и друзья пропавшего.

Среди примет Канатбека Жабыкбаева называют рост – 178 сантиметров, карие глаза, короткие седые волосы. У мужчины вставная челюсть, большой палец правой ноги искривлён вправо.

Родственники предполагают, что дедушка был одет в серые или голубые длинные шорты, футболку, чёрные кроссовки с тремя красными полосками.


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