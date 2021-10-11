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    13:21, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    83-летнего мужчину насмерть сбили в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области водитель насмерть сбил 83-летнего пешехода, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    «9 октября 2021 года в поселке Аманкарагай Аулиекольского района примерно в 14:24 52-летний водитель, управляя автомашиной «Ваз-2114», совершил наезд на 83-летнего пешехода. Пенсионер переходил проезжую часть дороги на нерегулируемом пешеходном переходе, - сообщили в ведомстве. — 10 октября пострадавший от полученных травм скончался в Аулиекольской районной больнице».

    По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначены экспертизы.

    Как сообщили в полиции, с начала года в области совершено 268 ДТП, в которых 67 человек погибли и 318 получили ранения.

    В области сейчас проводятся два оперативно-профилактических мероприятия, направленных на безопасность дорожного движения: «Автобус» (с 4 по 13 октября) и «Безопасная дорога» (с 28 сентября по 15 октября). За время операции «Автобус» полицейскими выявлено 284 нарушений ПДД, совершенных водителями общественного транспорта. За время операции «Безопасная дорога» выявлено 3427 нарушений ПДД.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Костанайская область Происшествия
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