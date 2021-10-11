83-летнего мужчину насмерть сбили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области водитель насмерть сбил 83-летнего пешехода, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

«9 октября 2021 года в поселке Аманкарагай Аулиекольского района примерно в 14:24 52-летний водитель, управляя автомашиной «Ваз-2114», совершил наезд на 83-летнего пешехода. Пенсионер переходил проезжую часть дороги на нерегулируемом пешеходном переходе, - сообщили в ведомстве. — 10 октября пострадавший от полученных травм скончался в Аулиекольской районной больнице».

По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначены экспертизы.

Как сообщили в полиции, с начала года в области совершено 268 ДТП, в которых 67 человек погибли и 318 получили ранения.

В области сейчас проводятся два оперативно-профилактических мероприятия, направленных на безопасность дорожного движения: «Автобус» (с 4 по 13 октября) и «Безопасная дорога» (с 28 сентября по 15 октября). За время операции «Автобус» полицейскими выявлено 284 нарушений ПДД, совершенных водителями общественного транспорта. За время операции «Безопасная дорога» выявлено 3427 нарушений ПДД.