83 казахстанца заболели коронавирусом и ковидной пневмонией за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане зарегистрировано 77 новых случая заболевания коронавирусом, еще 6 человек заболели ковидной пневмонией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Сутками ранее также сообщалось о 52 заболевших коронавирусом и 1 заболевшем ковидной пневмонией.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 410 тысяч 351 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ – 90 тысяч 959 человеа.

Напомним, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность в завершении пандемии COVID-19 в 2023 году.