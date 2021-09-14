РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:28, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    83 человека умерли от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о летальных случаях коронавиирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса за 12 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

    По данным Минздрава, за 12 сентября зарегистрировано 73 летальных исхода при положительном ПЦР-тесте на COVID-19 и 10 - при отрицательном (пневмония).

    Опубликованы также данные о смертности в разрезе регионов.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
    Сейчас читают
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!