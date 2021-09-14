83 человека умерли от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о летальных случаях коронавиирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса за 12 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

По данным Минздрава, за 12 сентября зарегистрировано 73 летальных исхода при положительном ПЦР-тесте на COVID-19 и 10 - при отрицательном (пневмония).

Опубликованы также данные о смертности в разрезе регионов.



