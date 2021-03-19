83 акмолинских школьника получили «Медаль Елбасы»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 83 одаренных акмолинских школьника были награждены бронзовыми наградами «Медаль Елбасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления образования Акмолинской области, в 2019 году Первый Президент РК выдвинул общенациональную инициативу «Ел үміті», направленную на содействие в поиске и поддержке талантливых детей и молодежи. В рамках инициативы предусмотрены три проекта: национальная интеллектуальная олимпиада «Мың бала», направленная на развитие детей из сельской местности, развитие региональных центров по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи и «Медаль Елбасы».

««Медаль Елбасы» - уникальный проект по воспитанию талантливой и конкурентоспособной молодежи, реализуемый под контролем Елбасы. Проект направлен на воспитание молодежи в возрасте от 14 до 29 лет и предусматривает программу развития по семи направлениям: спорт, талант и навыки, чтение книг, национальное наследие, волонтерство, путешествия и походы, опыт работы. Участники могут выбрать три уровня: бронзовый, серебряный или золотой, каждый из которых предусматривают выполнение определенной деятельности по каждому направлению от 6 до 18 месяцев. В настоящее время в проекте участвуют более 11 тысяч школьников. В преддверии Дня Независимости 300 участников проекта во всех регионах были награждены бронзовыми медалями», - отметили в ведомстве.

41 финалист проекта из Акмолинской области был награжден бронзовыми медалями акимом Акмолинской области Ермеком Маржикпаевым. Остальные победители получили свои награды по месту жительства.

«Разрешите поздравить вас с наградами от имени Первого Президента. Вы являетесь молодым поколением, и в ваших руках дальнейшее укрепление нашей Независимости и процветание страны! Каждый из вас обладает потенциалом, глубокими знаниями и самое главное - желанием внести личный вклад в процветание нашего Казахстана», - отметил глава региона.

Ученик 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Кокшетау Омар Бекин также оказался в числе награжденных. Мы уже знакомили нашего читателя с парнем.

Как рассказали в пресс-службе НИШ, Омар активно участвует в общественной жизни школы и области, занимается волонтерством. Он является руководителем Кокшетауского городского отделения Молодежного Крыла «Jas Otan» при партии Nur Otan, старшим вожатым Акмолинского областного педагогического отряда «Думан», членом «Академии Юных Патриотов Казахстана». Его работа не остается без внимания. В числе наград - благодарственные письма Первого Президента РК – Н. Назарбаева, председателя АОФ МК «Jas Otan», первого заместителя руководителя партии Nur Otan. Буквально на днях он получил благодарственное письмо от имени акима города Кокшетау Амангелды Смаилова, а теперь и «Медаль Елбасы».

«Во время участия в челлендже я читал книги разных жанров, подтянул навыки игры на гитаре, усиленно занимался волонтерством, изучал традиции и обычаи нашего народа, занимался спортом. Волонтерство – одно из семи направлений. И я, занимаясь благими делами, отправлял их как отчеты, совмещая приятное с полезным», - поделился Омар.

Как добавили в пресс-службе управления образования, по решению сессии маслихата, в 2021 году на реализацию программы «Елбасы медалі» выделено 69 млн 888 тысяч тг. На сегодняшний день продолжается прием заявок на участие. Следующие финалисты будут известны в декабре 2021 года.