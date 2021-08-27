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8285 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

27 Августа 2021 08:15
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8285 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 8285 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 835,

город Алматы - 2228,

город Шымкент - 595,

Акмолинская область - 278,

Актюбинская область - 162,

Алматинская область - 156,

Атырауская область - 553,

Восточно-Казахстанская область - 132,

Жамбылская область - 847,

Западно-Казахстанская область - 55,

Карагандинская область - 1208,

Костанайская область - 238,

Кызылординская область - 160,

Мангистауская область - 231,

Павлодарская область - 395,

Северо-Казахстанская область - 101,

Туркестанская область - 111.

Итого выздоровевших в Казахстане - 649 534.



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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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