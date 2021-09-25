828 смертей из-за коронавируса за сутки зафиксировано в России

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 828 против 820 днем ранее, это новый максимум с начала эпидемии. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Всего от инфекции в России умерли 202 273 человека. Четвертый день подряд в стране регистрируют более 800 смертей за сутки.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,74%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 59 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 37 - в Свердловской области, 33 - в Краснодарском крае, по 28 - в Пермском крае и Нижегородской области.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 15 828, до 6 574 608. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 89,1% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки выписали 1 324 пациента в Санкт-Петербурге, 659 - в Московской области, 478 - в Свердловской области, 462 - в Пермском крае, 454 - в Ростовской области.

Число подтвержденных случаев заражения возросло за сутки на 21 379, до 7 376 374. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,29%. В частности, за сутки выявили 1 874 случая в Санкт-Петербурге, 1 008 - в Московской области, 556 - в Самарской области, 529 - в Воронежской области, 511 - в Нижегородской области. В настоящее время в России продолжают лечение 599 493 человека.