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    08:02, 20 Февраль 2021 | GMT +6

    827 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 827 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов: город Нур-Султан - 127, город Алматы - 112, город Шымкент - 11, Акмолинская область - 77, Актюбинская область - 14, Алматинская область - 46, Атырауская область - 34, Восточно-Казахстанская область - 50, Жамбылская область - 13, Западно-Казахстанская область - 61, Карагандинская область - 45, Костанайская область - 68, Кызылординская область - 9, Мангыстауская область - 11, Павлодарская область - 111, Северо-Казахстанская область - 31, Туркестанская область - 7.

    Всего в стране выявлено 206 652 заболевших.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Статистика
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