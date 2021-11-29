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827 человек выздоровело от коронавируса в Казахстане
29 Ноября 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 827 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 137,
город Алматы - 102,
город Шымкент - 8,
Акмолинская область - 79,
Актюбинская область - 17,
Алматинская область - 41,
Атырауская область - 1,
Восточно-Казахстанская область - 55,
Жамбылская область - 3,
Западно-Казахстанская область - 1,
Карагандинская область - 119,
Кызылординская область - 15,
Павлодарская область - 116,
Северо-Казахстанская область - 128,
Туркестанская область - 5.
Итого выздоровевших в Казахстане - 934813.
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