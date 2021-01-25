824 человека лечатся от коронавируса в инфекционном стационаре на Тенгизе

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области за последние сутки коронавирусной инфекцией заболели 96 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, среди инфицированных - 25 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 65 заболевших на месторождении Тенгиз. Из Жылыойского района - 2, Кызылкогинского - 3, Курмангазинского - 1. Заболевание у 17 человек с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 287 пациентов, в областном инфекционном стационаре находятся 97 человек, в районных инфекционных стационарах - 37, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 824 человека.

За прошедшие сутки в области от коронавируса выздоровело 59 пациентов. Атырауская область по темпам распространения коронавируса остается в «красной зоне».