822 гражданам РК оказано содействие в выезде из Украины – МИД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день казахстанскими дипломатами оказано содействие в выезде из Украины 822 гражданину РК. Из них 726 человек выехали в Польшу, а остальные в Молдову, Румынию, Венгрию и Словакию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства иностранных дел РК.

«15 марта в 08:50 по времени Нур-Султана из Катовице (Польша) вылетел пятый эвакуационный самолет, с 89 гражданами РК. Как известно, ранее четырьмя репатриационными рейсами в Казахстан доставлено 587 граждан РК.

В настоящее время в Катовице и в очереди на пересечение украинско-польской границы наших граждан нет. В эвакуационной точке сбора в Харькове находятся 3 наших соотечественника. В Сумы находится 1 гражданин РК, с которым поддерживается регулярная связь», - сказано в сообщении министерства.

По информации Посольства РК в Украине, общее количество граждан РК, находящихся в Мариуполе, все еще составляет 18 человек. Ввиду отключения электроэнергии и телефонной связи поддерживать контакты с ними не представляется возможным.

Из 57 казахстанских большегрузных автомобилей при содействии дипломатов РК 51 уже покинули территорию Украины, а остальным 6 автотранспортным средствам оказывается максимальная необходимая помощь.

Днём ранее в Катовице доставили первую партию гуманитарной помощи Украине от имени Правительства Республики Казахстан. Далее груз будет доставлен на территорию Украины автомобильным транспортом.

Напомним, 9 марта четвертый репатриационный рейс с гражданами Казахстана вылетел из Катовице.