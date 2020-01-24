+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 3 °С
USD 377.86 EUR 418.74
RUB 6.10 CNY 54.50
Скачать
Новости
Вся лента >>>

820 млрд тенге инвестиций привлекли в  Алматы в 2019 году

24 Января 2020 13:36
Поделиться:
820 млрд тенге инвестиций привлекли в  Алматы в 2019 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы рассказали об основных экономических показателях за 2019 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сколько денег вложили иностранные инвесторы в СКО
Роман Скляр обсудил привлечение прямых инвестиций в Казахстан с бизнесменами ФРГ 120 млрд тенге инвестиций привлечено благодаря проектам в Акмолинскую область Законсервированные заводы реанимируют в Северном Казахстане

Так, в 2019 году валовый региональный продукт Алматы на душу населения вырос на 4,8%. Инвестиций в основной капитал выросли на 8,5%.В целом по итогам года отмечается положительная динамика во всех отраслях экономики города. Промышленность выросла на 4,5%, ввод жилья — 4,8%, строительство - на 3,4%, розничная торговля - на 12,1%, транспорт и складирование - на 11,9%.


Всего привлечено более 820 млрд тенге инвестиций с ростом на 8,3%. Из них 620 млрд тенге — частные. С начала 2019 года создано более 47 тысяч рабочих мест, в том числе субъектами предпринимательства — более 35 тысяч, в рамках госпрограмм — 12 тысяч.

«За счет оптимизации региональных институтов развития созданы Almaty Finance и микрофинансовая организация Almaty, направленные на снижение стоимости заимствования для МСБ», - рассказали в акимате.

Эти меры позволили увеличить количество действующих субъектов МСБ на 9%, это 190,2 тысячи, а также долю малого и среднего бизнеса в экономике города до 41%. Произведенная продукция составила более четверти от всего объема Казахстана, отметили в акимате.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Акимат, Экономика,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив