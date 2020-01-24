820 млрд тенге инвестиций привлекли в Алматы в 2019 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы рассказали об основных экономических показателях за 2019 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, в 2019 году валовый региональный продукт Алматы на душу населения вырос на 4,8%. Инвестиций в основной капитал выросли на 8,5%.В целом по итогам года отмечается положительная динамика во всех отраслях экономики города. Промышленность выросла на 4,5%, ввод жилья — 4,8%, строительство - на 3,4%, розничная торговля - на 12,1%, транспорт и складирование - на 11,9%.



Всего привлечено более 820 млрд тенге инвестиций с ростом на 8,3%. Из них 620 млрд тенге — частные. С начала 2019 года создано более 47 тысяч рабочих мест, в том числе субъектами предпринимательства — более 35 тысяч, в рамках госпрограмм — 12 тысяч.

«За счет оптимизации региональных институтов развития созданы Almaty Finance и микрофинансовая организация Almaty, направленные на снижение стоимости заимствования для МСБ», - рассказали в акимате.

Эти меры позволили увеличить количество действующих субъектов МСБ на 9%, это 190,2 тысячи, а также долю малого и среднего бизнеса в экономике города до 41%. Произведенная продукция составила более четверти от всего объема Казахстана, отметили в акимате.