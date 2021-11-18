82% зараженных КВИ алматинцев не делали прививки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 82% зараженных алматинцев не делали прививки от ковида. Такое заявление в ходе пресс-конференции региональной службы коммуникаций сделал главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ж. Бекшин напомнил, что в «желтой» зоне мегаполис находился с 24 октября по 14 ноября. При этом он отметил, что Алматы перешел в «зеленую» зону во многом благодаря тому, что и горожане, и организации соблюдали карантинные ограничения.

В целом ситуация по коронавирусу в мегаполисе продолжает стабилизироваться: за неделю зафиксировано 936 новых случаев инфицирования, за прошедшие сутки - 128 заражений COVID-19. При этом основную долю зараженных за прошедшую неделю (82%) составляют непривитые граждане.

«Это стало возможным благодаря действующим ограничительным мерам и уровню вакцинации населения в 48%. У нас снизилась недельная заболеваемость, но для закрепления этого эффекта необходимо соблюдать требования по «желтой» зоне до 22 ноября», - призвал горожан Ж. Бекшин.

По словам главного санитарного врача Алматы, несмотря на оптимистичные цифры по заболеваемости, не стоит думать, что ковид не страшен детям. Он привел актуальную статистику: в инфекционных стационарах города находятся 673 человека, в числе которых 17 детей.

«Поэтому очень важно активно вакцинировать подростков старше 12 лет. Новый дельта-вариант нацелен на детское население: если за весь прошлый год заразился 281 школьник, то с начала этого года уже 15 039», - сообщил глава ДСЭК Алматы.

Эпидемиологи проанализировали, непривитые алматинцы какого возраста заражаются чаще: от 20 до 39 лет - 29%, от 40 до 59 лет - 27%, 60 лет и старше- 26%.

В числе заразившихся больше всего самозанятых и безработных граждан- 28%, пенсионеров - 25%, работников различных организаций, ТОО, ИП- 21%. Подростки в общем числе зараженных за неделю составляют 5,3%, дети до 14 лет - 13,3%, в том числе до 1 года - 2,2%.