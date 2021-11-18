+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -5 °С
USD 430.74 EUR 487.17
RUB 5.92 CNY 67.5
Скачать
Новости
Вся лента >>>

82% зараженных КВИ алматинцев не делали прививки

18 Ноября 2021 17:02
Поделиться:
82% зараженных КВИ алматинцев не делали прививки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 82% зараженных алматинцев не делали прививки от ковида. Такое заявление в ходе пресс-конференции региональной службы коммуникаций сделал главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Будут ли отстранены от работы врачи за отказ от ревакцинации
О противопоказаниях к прививке вакциной «Pfizer» рассказали в Минздраве РК Жандарбек Бекшин сделал прогноз по КВИ на декабрь В кризисных условиях наши дипломаты проявили свои лучшие качества - Касым-Жомарт Токаев

Ж. Бекшин напомнил, что в «желтой» зоне мегаполис находился с 24 октября по 14 ноября. При этом он отметил, что Алматы перешел в «зеленую» зону во многом благодаря тому, что и горожане, и организации соблюдали карантинные ограничения.

В целом ситуация по коронавирусу в мегаполисе продолжает стабилизироваться: за неделю зафиксировано 936 новых случаев инфицирования, за прошедшие сутки - 128 заражений COVID-19. При этом основную долю зараженных за прошедшую неделю (82%) составляют непривитые граждане.

«Это стало возможным благодаря действующим ограничительным мерам и уровню вакцинации населения в 48%. У нас снизилась недельная заболеваемость, но для закрепления этого эффекта необходимо соблюдать требования по «желтой» зоне до 22 ноября», - призвал горожан Ж. Бекшин.

По словам главного санитарного врача Алматы, несмотря на оптимистичные цифры по заболеваемости, не стоит думать, что ковид не страшен детям. Он привел актуальную статистику: в инфекционных стационарах города находятся 673 человека, в числе которых 17 детей.

«Поэтому очень важно активно вакцинировать подростков старше 12 лет. Новый дельта-вариант нацелен на детское население: если за весь прошлый год заразился 281 школьник, то с начала этого года уже 15 039», - сообщил глава ДСЭК Алматы.

Эпидемиологи проанализировали, непривитые алматинцы какого возраста заражаются чаще: от 20 до 39 лет - 29%, от 40 до 59 лет - 27%, 60 лет и старше- 26%.

В числе заразившихся больше всего самозанятых и безработных граждан- 28%, пенсионеров - 25%, работников различных организаций, ТОО, ИП- 21%. Подростки в общем числе зараженных за неделю составляют 5,3%, дети до 14 лет - 13,3%, в том числе до 1 года - 2,2%.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
Будут ли отстранены от работы врачи за отказ от ревакцинации
О противопоказаниях к прививке вакциной «Pfizer» рассказали в Минздраве РК
Жандарбек Бекшин сделал прогноз по КВИ на декабрь
В кризисных условиях наши дипломаты проявили свои лучшие качества - Касым-Жомарт Токаев
Популярное
1 Освобожденный из рабства в Казахстане россиянин прибыл в посольство РФ в Нур-Султане
2 Россиянин шесть лет получал пенсию в Восточном Казахстане
3 Президент принял председателя правления АО «Самрук-Қазына»
4 Шесть человек задержаны за скотокрадство в Атырауской области
5 На какие уловки мошенников попадаются жители СКО
6 Какой будет цена на уголь, рассказал Бейбут Атамкулов
Читайте также
Побочных эффектов не наблюдается - алматинский врач о вакцинации Pfizer
Более 954 тысяч алматинцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса
Освобожденный из рабства в Казахстане россиянин прибыл в посольство РФ в Нур-Султане
Россиянин шесть лет получал пенсию в Восточном Казахстане
Президент принял председателя правления АО «Самрук-Қазына»
Шесть человек задержаны за скотокрадство в Атырауской области
На какие уловки мошенников попадаются жители СКО
Какой будет цена на уголь, рассказал Бейбут Атамкулов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив