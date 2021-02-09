82 родителя наказаны за ненадлежащее воспитание детей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за ночные прогулки несовершеннолетних привлекли к ответственности 210 законных представителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, с начала года по области сотрудники ювенальной полиции провели свыше 60 рейдов и локальных «отработок». В январе в полицию доставили 319 несовершеннолетних. За различные правонарушения по области на учет поставили 8 подростков. Сейчас на учете состоят 190 несовершеннолетних. С каждым из них полицейские и педагоги работают индивидуально.

«Днем инспекторы ювенальной полиции проводят профилактику правонарушений в учебных заведениях, ночью – рейды по улицам. Главная задача ночных «отработок» - предупреждение преступлений и правонарушений со стороны подростков и в отношении них. Профилактика проводится и с законными представителями несовершеннолетних. Инспекторы регулярно проверяют неблагополучные семьи по месту жительства. С начала года за ненадлежащее воспитание своих несовершеннолетних детей по всей области к ответственности привлекли 82 родителя. Поставили на учет 16 неблагополучных детей», - проинформировал первый заместитель начальника департамента полиции Канат Айтбаев.

Несколько дней назад на пересечении улиц Назарбаева-Мусрепова около одного часа ночи полицейские остановили группу молодых людей, среди которых был несовершеннолетний. В прошлом году он тоже разгуливал по ночам без сопровождения родителей. На этот раз вызвали маму подростка. Ей придется понести административную ответственность за прогулки сына.

«У школьников сейчас идет третья четверть учебного года – самая длинная и трудная для старшеклассников. Общая задача ювенальных полицейских, педагогов и родителей – предупредить возможные неприятности у детей, оградить от беды», - добавил К.Айтбаев.



