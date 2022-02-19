82 пациента с COVID-19 - на аппарате ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 19 февраля лечение от КВИ продолжают получать 37 116 человек (35 966 ​​КВИ+ и 1 150 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.