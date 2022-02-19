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82 пациента с COVID-19 - на аппарате ИВЛ

19 Февраля 2022 09:11
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82 пациента с COVID-19 - на аппарате ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 19 февраля лечение от КВИ продолжают получать 37 116 человек (35 966 ​​КВИ+ и 1 150 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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В стационарах находятся 4 926 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 32 190 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии – 278 пациентов, в состоянии особой степени тяжести – 116 пациентов, на аппарате ИВЛ – 82 пациента.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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