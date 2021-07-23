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82 нарушителя домашнего карантина оштрафовали в Алматы

23 Июля 2021 11:14
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82 нарушителя домашнего карантина оштрафовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 82 жителя с «красным статусом» оштрафованы по 30 МРП за нарушение режима самоизоляции в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации ДСЭК Алматы, горожане с положительным ПЦР-тестом на COVID-19 посещали общественные места и пытались воспользоваться услугами на объектах, работающих по «ASHYQ» - ЦОН, ресторан, фитнес-центры, аэропорт и другие.

Указанные жители с «красным статусом» не были допущены на объекты, работающие по проекту «ASHYQ».

Нарушающие режим самоизоляции жители являются сотрудниками банков, вузов, торговли, ресторанов, организаций образования, связи, пенсионного фонда и других объектов.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля призывает горожан, находящихся на амбулаторном лечении, не нарушать режим самоизоляции и проявить гражданскую ответственность перед обществом. Лицам, находившимся в контакте с зараженными, также следует соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от посещения мест массового скопления во избежание заражения других людей.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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