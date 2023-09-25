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    20:02, 24 Сентябрь 2023 | GMT +6

    82-летняя женщина-хирург из Павлодарской области поделилась секретами трудового долголетия

    телеканал
    Фото: телеканал "Хабар"

    82-летняя Зинаида Раздорская более 50 лет работает в Иртышской районной больнице Павлодарской области, со ссылкой на телеканал «Хабар» передает МИА «Казинформ».

    Она провела порядка 15 тысяч операций и является почетным хирургом страны. В прямом эфире телемарафона «Адал еңбек» на телеканале «Хабар» Зинаида Раздорская поделилась секретами трудового долголетия:

    – Надо любить свою профессию. Хирург – это призвание на всю жизнь. Да, наша работа сложна, но очень нужна обществу. Мы несем огромную ответственность за жизнь и здоровье человека. Учитывая, что сельское здравоохранение не оканчивается одной хирургией, надо знать и другие сферы медицины. Хочу сказать, что благодарность пациентов вдохновляет и придает сил нам.

    Зинаида Николаевна помнит времена, когда приходилось стоять у операционного стола более 5 часов, борясь за жизнь пациента. Помимо этого, она часто выступала в качестве донора и сдала около 50 литров крови и ее компонентов, иногда даже своим же пациентам сразу после операции.

    В ходе телемарафона «Адал еңбек» Зинаида Николаевна также рассказала о том, что не выходит на больничный и каждый день пешком приходит в стационар в 5 утра.

    Теги:
    Человек труда
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