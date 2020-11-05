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82-летнего пенсионера ограбили в Риддере

5 Ноября 2020 18:08
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82-летнего пенсионера ограбили в Риддере

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Полиция Восточно-Казахстанской области раскрыла ограбление 82-летнего пенсионера, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

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В конце октября в дежурную часть отдела полиции Риддера поступило сообщение от пенсионера о том, что неизвестный, применив насилие, похитил принадлежащие ему денежные средства.

На место происшествия была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа. По горячим следам был установлен и задержан злоумышленник. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель.

В ходе следствия установлено, что мужчина с целью быстрого и легкого заработка направился в отделение банка. Находясь там, он приметил пожилого человека. Заметив, что пенсионеру сотрудница банка сняла крупную сумму денег, у него возник преступный умысел. Он проследил за пенсионером до места его проживания.

«Достоверно осознавая, что в силу своего пожилого возраста пенсионер не сможет оказать сопротивление, злоумышленник, перепрыгнув через ограду дома, незаконно проник во двор. Применив насилие, похитил из его дома денежные средства в сумме 65 000 тенге и скрылся с места преступления», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Начато досудебное расследование по статье 191 ч.3 УК РК – грабеж, совершенный в крупном размере.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Риддера. Денежные средства изъяты.


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#Восточно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия  
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Автор:

Руслан Шакабаев

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