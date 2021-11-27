82 интернет-ресурса с рекламой наркотиков выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года пресекли 203 наркоправонарушения, в том числе 88 преступлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, из незаконного оборота изъяли более 409 кг различных наркотических средств. В том числе около 10 гр героина, более 4 кг гашиша, почти 400 кг марихуаны и 4,5 кг различных синтетических наркотиков.

«В регионе наблюдается тенденция замещения традиционных видов наркотических средств их синтетическими аналогами. Криминальные дельцы реализуют их бесконтактным методом, через интернет. С начала года выявлено 90 фактов незаконного оборота синтетических психоактивных веществ. Это составляет 48% от общего числа наркоправонарушений. Выявлено 82 интернет-ресурса, рекламирующих синтетические наркотики», - сказал и.о. начальника управления по противодействию наркопреступности Иван Терзиди.

За 10 месяцев в области зарегистрировано 52 факта передозировки нартическими и психоактивными препаратами. Ранее полицейские сообщали о трех летальных случаях от передозировки наркотиками.

Полицейские напомнили, что в управлении работает круглосуточный телефон доверия: 8 (7152) 39-41-93, номер в приложении WhatsApp: 8-707-500-96-65.