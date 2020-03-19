82 дополнительных блокпоста выставлены вблизи Алматы

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в целях усиления карантинных мероприятий выставлены 82 дополнительных блокпоста на подъездах к городу Алматы. Об этом сообщил аким региона Амандык Баталов во время селекторного совещания с акимом Алматы Бакытжаном Сагинтаевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера вечером мы ознакомились с состоянием дел на местах. Блокпосты выставлены и оснащены всеми необходимыми оборудованиями. В свою очередь, на территории области в радиусе пяти километров от границы города на всех трассах республиканского значения и выездах из населенных пунктов выставили дополнительно 82 блокпоста. Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка. Сотрудники районных и сельских акиматов выставлены на дежурство и проводят разъяснительную работу с населением», - отметил Амандык Баталов.