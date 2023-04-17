82,7% астанчан застрахованы в системе ОСМС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице участниками системы ОСМС являются 82,7% населения, а доля незастрахованных – 17,3%. На 31 марта численность застрахованных - 1 092 807 человек. Неохваченными cистемой ОСМС остаются еще 228 550 астанчан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на филиал Фонда социального медицинского страхования.

Доля незастрахованного населения города Астанв в разрезе предыдущего статуса участника системы ОСМС по состоянию 31 марта 2023 года: не имеющие платежи за последние 12 месяцев - 59%; работники - 26%; ИП – 4,6%; лица, работающие по договору ГПХ – 4,5%; самостоятельный плательщики – 3%; плательщики ЕСП – 2%; иное – 0,2%. «Фондом ведется постоянная работа по улучшению качества и доступности медицинских услуг и увеличению охвата населения системой ОСМС. Сейчас в системе застрахованы 82,7% населения столицы. При необходимости они могут рассчитывать на медпомощь в пакете медстрахования. Но есть более 200 тысяч человек, которые находятся в зоне риска. По тем или иным причинам они выпали из системы, причины этому могут быть разные. Тем не менее, незастрахованные в системе ОСМС могут рассчитывать на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе оказание экстренной медпомощи, приезд бригады скорой помощи, прием участкового врача и другое», - отметил директор столичного филиала Фонда медстрахования Н. Кабдыкапаров. Напомним, с 5 сентября 2022 года стартовал новый механизм оплаты взносов на ОСМС - на год вперед. Воспользоваться им могут все самостоятельные плательщики – как имеющие статус «застрахован», так и те, кто никогда не вносил платеж в систему, либо делал это нерегулярно. До этого самостоятельным плательщикам, которые никогда не платили взносы на медстрахование или платили, но не регулярно, из-за чего были лишены статуса застрахованности, для его восстановления нужно было оплатить взносы за пропущенные месяцы, а то и за весь прошедший год. Теперь у них есть альтернатива – оплатить за предстоящие 12 месяцев и получить статус застрахованности, не оплачивая при этом прошедший период.

«Неохваченными cистемой ОСМС остаются еще более 200 тысяч астанчан. Это затрудняет им доступ к плановой и высокотехнологичной медицинской помощи, профилактике и диагностике заболеваний. Новый механизм оплаты как раз поспособствует этому», - пояснил Нурлыбек Кабдыкапаров.