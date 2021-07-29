82,5% жителей столицы застрахованы в системе ОСМС
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 82,5% жителей столицы застрахованы в системе ОСМС. Об этом сообщил директор филиала Фонда медстрахования по городу Нур-Султану Нурлыбек Кабдыкапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По городу Нур-Султану в период с 1 июля 2017 года по 30 июня 2021 года поступлений в виде взносов и отчислений за ОСМС составило 77,8 млрд тенге. А за І полугодие 2021 года по Нур-Султану перечислено 19,7 млрд тенге», - сказал на брифинге Нурлыбек Кабдыкапаров.
Он также проинформировал, что Фондом продолжается работа по повышению охвата населения медицинским страхованием. В настоящее время участниками системы являются 82,5% населения в городе Нур-Султан.
«Незастрахованные в системе ОСМС граждане могут рассчитывать на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе оказание экстренной медпомощи, приезд бригады скорой помощи, прием участкового врача. При возникновении вопросов по системе ОСМС, по получению медицинской помощи и др. просим обращаться в столичный филиал Фонда социального медицинского страхования через официальные каналы связи: единый контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7, SaqtandyryBot в Telegram, сайт Фонда fms.kz», - сказал директор столичного филиала ФСМС.
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