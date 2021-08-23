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819 тонн продтоваров запасено в Казахстане

23 Августа 2021 10:55
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819 тонн продтоваров запасено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство сельского хозяйства РК опубликовало данные мониторига обеспеченности населения основными продуктами питания, передает МИА «Казинформ».

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Минсельхоз РК на еженедельной основе ведет мониторинг обеспеченности регионов по 32 основным продтоварам. Мониторинг учитывает запасы в стабилизационных фондах, в крупных торговых сетях, на складах у поставщиков и перерабатывающих предприятий.

«По оперативным данным регионов на 20 августа текущего года по республике имеются запасы в общем объеме 819 тыс. тонн различных продтоваров, в том числе на предприятиях-производителях – 301 тыс. тонн, на складах – 86,6 тыс. тонн, в торговых сетях – 374 тыс. тонн, в стабфондах – 18,3 тыс. тонн. Кроме того, имеется 495,7 млн. штук яиц», - говорится в сообщении.

Указанный объем достаточен в зависимости от вида продуктов от одного до шести месяцев. Производство продтоваров не останавливается, имеется достаточный постоянный запас на продолжительный срок, добавили в ведомстве.



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#Минсельхоз   #Экономика  
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