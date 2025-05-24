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    02:31, 24 Май 2025 | GMT +5

    817 человек пострадали от животных в ЗКО

    За первые четыре месяца текущего года в Западно-Казахстанской области медицинскую помощь получили 817 человек, пострадавших от контакта с животными, передает корреспондент агентства Kazinform.

    817 человек пострадали от животных в ЗКО
    Фото: freepik

    Как сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев, пострадавшие получили травмы в результате укусов, царапин или попадания слюны животных. Это на 16 случаев меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (833 случая).

    Среди пострадавших — 267 детей (в 2024 году — 255).

    По видам животных:

    • от укусов собак пострадали 585 человек,

    • от кошек — 199,

    • от лошадей — 3,

    • от крупного рогатого скота — 10,

    • от других животных — 20.

    — В Уральске медицинскую помощь получили 558 человек (в 2024 году — 607), из них 174 — дети (в прошлом году — 183). Один человек был госпитализирован. Случаев заболевания бешенством среди населения области не зафиксировано, — отметил Нурлыбек Мустаев.

    Теги:
    ЗКО Животные
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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