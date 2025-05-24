817 человек пострадали от животных в ЗКО

Как сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев, пострадавшие получили травмы в результате укусов, царапин или попадания слюны животных. Это на 16 случаев меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (833 случая).

Среди пострадавших — 267 детей (в 2024 году — 255).

По видам животных:

от укусов собак пострадали 585 человек,

от кошек — 199,

от лошадей — 3,

от крупного рогатого скота — 10,

от других животных — 20.