817 человек пострадали от животных в ЗКО
За первые четыре месяца текущего года в Западно-Казахстанской области медицинскую помощь получили 817 человек, пострадавших от контакта с животными, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев, пострадавшие получили травмы в результате укусов, царапин или попадания слюны животных. Это на 16 случаев меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (833 случая).
Среди пострадавших — 267 детей (в 2024 году — 255).
По видам животных:
- от укусов собак пострадали 585 человек,
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от кошек — 199,
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от лошадей — 3,
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от крупного рогатого скота — 10,
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от других животных — 20.
— В Уральске медицинскую помощь получили 558 человек (в 2024 году — 607), из них 174 — дети (в прошлом году — 183). Один человек был госпитализирован. Случаев заболевания бешенством среди населения области не зафиксировано, — отметил Нурлыбек Мустаев.