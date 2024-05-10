81,4 тысячи техсредств реабилитации получили лица с инвалидностью в РК

С начала 2024 года через Портал социальных услуг лица с инвалидностью получили порядка 181,4 тыс. технических средств реабилитации, 7,7 тыс. – услуг жестового языка, 25,1 тыс. – индивидуального помощника, 13,3 – санаторно-курортного лечения, передает Kazinform со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно посредством доставки либо самовывозом.

Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

На сегодняшний день на Портале зарегистрированы 900 центров оказания специальных социальных услуг (отделений), 724 поставщика ТСР, более 29 тыс. поставщиков услуг индивидуального помощника, 742 жестового языка и 119 санаторно-курортного лечения.

Внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

Как сообщалось ранее, в рамках реализации Социального кодекса РК комиссии по Порталу, созданные при местных исполнительных органах, наделены новыми полномочиями: прием и рассмотрение в течение 5 дней заявления лиц с инвалидностью о некачественном товаре или услуге; направление заявления поставщику и контроль его исполнения; принятие решения о снятии поставщика с Портала и включении в список недобросовестных поставщиков.

Консультации по пользованию Порталом можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер 1414.