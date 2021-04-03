8124 заявления подали казахстанцы в первый день приема документов в первый класс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 апреля начался прием документов в первый класс шестилетних детей и детей, которым исполнится 6 лет в этом году. По итогам первого дня приема документов поступило 8124 заявления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Прием заявлений проводится в электронном формате через egov.kz и продлится до 1 августа.

Для поступления в школу необходимо представить следующие документы:заявление от родителей (или лиц, заменяющих их);копия свидетельства о рождении ребенка;документы о состоянии здоровья ребенка (паспорт здоровья ребенка и медсправка по форме 063/у);две фотографии 3х4.Ожидается, что в следующем 2021-2022 учебном году в школу пойдут около 340 тысяч первоклассников.