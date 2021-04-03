18:40, 02 Апрель 2021 | GMT +6
8124 заявления подали казахстанцы в первый день приема документов в первый класс
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 апреля начался прием документов в первый класс шестилетних детей и детей, которым исполнится 6 лет в этом году. По итогам первого дня приема документов поступило 8124 заявления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.
Прием заявлений проводится в электронном формате через egov.kz и продлится до 1 августа.
Для поступления в школу необходимо представить следующие документы:
заявление от родителей (или лиц, заменяющих их);
копия свидетельства о рождении ребенка;
документы о состоянии здоровья ребенка (паспорт здоровья ребенка и медсправка по форме 063/у);
две фотографии 3х4.
Ожидается, что в следующем 2021-2022 учебном году в школу пойдут около 340 тысяч первоклассников.