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    18:40, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    8124 заявления подали казахстанцы в первый день приема документов в первый класс

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 апреля начался прием документов в первый класс шестилетних детей и детей, которым исполнится 6 лет в этом году. По итогам первого дня приема документов поступило 8124 заявления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

    Прием заявлений проводится в электронном формате через egov.kz и продлится до 1 августа.


    Для поступления в школу необходимо представить следующие документы:
    заявление от родителей (или лиц, заменяющих их);
    копия свидетельства о рождении ребенка;
    документы о состоянии здоровья ребенка (паспорт здоровья ребенка и медсправка по форме 063/у);
    две фотографии 3х4.
    Ожидается, что в следующем 2021-2022 учебном году в школу пойдут около 340 тысяч первоклассников.
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