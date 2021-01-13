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812 человек лечатся от коронавируса на Тенгизе

13 Января 2021 22:34
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812 человек лечатся от коронавируса на Тенгизе

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области за прошлые сутки выявлено 73 человека, инфицированных коронавирусом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации, предоставленной департаментом санитарно-эпидемиологического контроля, среди инфицированных - 20 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 44 заболевших на месторождении Тенгиз. Из Жылыойского района - 3, Кызылкогинского -1, Курмангазинского - 5. Заболевание у 14 человек с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 264 пациента, в областном инфекционном стационаре находятся 98 человек, в районных инфекционных стационарах - 34, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 812 человек.

За прошедшие сутки в области от коронавируса выздоровело 65 пациентов.

Напомним, что Атырауская область по темпам распространения коронавируса остается в «желтой» зоне.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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