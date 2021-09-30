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    22:07, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    811 жителей Атырауской области привились первым компонентом за сутки

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за сутки прививки получили 811 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 811 местных жителей.

    Всего в период с 1 февраля первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 224 485 человек. Вторым компонентом вакцин привито 184 036 местных жителей.

    В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

    Как ранее сообщалось, 300 человек с КВИ находятся в стационарах в Атырауской области.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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