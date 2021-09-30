811 жителей Атырауской области привились первым компонентом за сутки

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за сутки прививки получили 811 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 811 местных жителей.

Всего в период с 1 февраля первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 224 485 человек. Вторым компонентом вакцин привито 184 036 местных жителей.

В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.



Как ранее сообщалось, 300 человек с КВИ находятся в стационарах в Атырауской области.



