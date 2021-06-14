811 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 811 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 227,

город Алматы - 183,

Акмолинская область - 9,

Алматинская область - 37,

Атырауская область - 11,

Восточно-Казахстанская область - 63,

Западно-Казахстанская область - 19,

Карагандинская область - 108,

Костанайская область - 50,

Кызылординская область - 11,

Мангистауская область - 38,

Павлодарская область - 12,

Северо-Казахстанская область - 26,

Туркестанская область - 17.

Итого выздоровевших в Казахстане - 377642.