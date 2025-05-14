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    20:52, 13 Май 2025 | GMT +5

    81% участников жилищной программы для молодежи подали заявки на льготную ипотеку

    С 2025 года поэтапно завершается действие программы арендного жилья для работающей молодежи. Участники покидают государственные квадратные метры по истечению сроков договора аренды, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации.

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    Фото: freepik

    Государство предлагает им выгодную альтернативу – в 17 регионах совместно с «Отбасы банком» запустили льготную ипотечную программу для молодежи. Первоначальный взнос от 10 до 20% от стоимости жилья, годовая ставка от 5 до 9% в зависимости от региона.

    На сегодня в филиалы АО «Отбасы банк» обратились 2026 человек. Это 81% от общего числа участников программы арендного жилья.

    В результате 647 человека получили займы, 321 находятся в поиске жилья.

    В отношении остальных участников проводится работа по определению платежеспособности.

     

    Теги:
    Очередь на жилье Жилье Молодежь
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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