81 тонну неучтенного спирта выявили в Шымкенте

Факт осуществления незаконной предпринимательской деятельности по производству неучтенного спирта в объеме более 81 тонны выявлен Агентством по финансовому мониторингу в ходе проверки деятельности спиртзавода г. Шымкент, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Неучтенный спирт реализовывали лицам, занимающимся подпольной деятельностью по производству суррогатной алкогольной продукции.

В рамках исполнения плана по противодействию теневой экономике установлены обстоятельства незаконной отгрузки неучтенного спирта в праздничные и выходные дни (суббота и воскресенье), что повлекло нарушение Правила хранения и реализации этилового спирта (приказ МФ РК от 20.02.2015г. «Об утверждении Правил хранения и реализации (отгрузки, приемки) этилового спирта»).

С целью ухода от уголовной ответственности изобличена руководитель данного спиртзавода, которая предлагала должностному лицу Департамента АФМ по г. Шымкент взятку в сумме 20 000 долларов США единоразово и 1 000 000 тенге ежемесячно, за общее покровительство, связанной с незаконной реализацией спирта и не привлечения к уголовной ответственности. С санкции суда подозреваемая заключена под стражу.

Расследование продолжается. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.