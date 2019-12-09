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81 свалку обнаружили в Актау

9 Декабря 2019 01:20
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81 свалку обнаружили в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На территории Актау выявлено 81 место размещения отходов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram городского акимата.

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По данным национальной компании «Қазақстан ғарыш сапары», на территории города Актау выявлено 81 место размещения отходов. Акимат города провел очистку несанкционированных свалок, однако компании-застройщики и жители города, которые делают ремонт в квартирах, по старой привычке снова выбрасывают там мусор. Это особенно заметно в новых в микрорайонах.

С помощью строительных компаний в 16-м микрорайоне Актау начались работы по очистке территории от строительного мусора.

В связи с этим, акимат города просит жителей не загрязнять окружающую среду и вывозить отходы в специально отведенное место. О гражданах или компаниях, которые выбрасывают мусор в неположенных местах, просят сообщать по номеру WhatsApp 87054574307. Городские власти обещают штрафовать нарушителей и публиковать их имена в средствах массовой информации.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Экология,
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