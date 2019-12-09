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07.12.2019 15:14
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81 свалку обнаружили в Актау
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На территории Актау выявлено 81 место размещения отходов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram городского акимата.
По данным национальной компании «Қазақстан ғарыш сапары», на территории города Актау выявлено 81 место размещения отходов. Акимат города провел очистку несанкционированных свалок, однако компании-застройщики и жители города, которые делают ремонт в квартирах, по старой привычке снова выбрасывают там мусор. Это особенно заметно в новых в микрорайонах.
С помощью строительных компаний в 16-м микрорайоне Актау начались работы по очистке территории от строительного мусора.
В связи с этим, акимат города просит жителей не загрязнять окружающую среду и вывозить отходы в специально отведенное место. О гражданах или компаниях, которые выбрасывают мусор в неположенных местах, просят сообщать по номеру WhatsApp 87054574307. Городские власти обещают штрафовать нарушителей и публиковать их имена в средствах массовой информации.
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